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خلال 24 ساعة.. 18 وفاة و628 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-09T15:04:07+0000
خلال 24 ساعة.. 18 وفاة و628 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل ١٨ وفاة و٦٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم.

واشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز الى انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٧٠٩٣ فحصا جديدا اظهرت اصابة ٦٢٨ شخصا جديدا بالفيروس.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٧٧٠ مصابا من المرض بعد تلقي العلاج اللازم فيما تسببت المضاعفات بوفاة ١٨ مصابا خلال المدة ذاتها.

البيان الوزارى افاد بان الاحصاءات الكلية للوزارة اشارت الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكدت ان مختبراتها اجرت ٣٤١٣٠٧٢ فحصا منذ ظهور المرض في الاقليم، اظهرت الاختبارات اصابة ٣٦٧٠٠٥ شخصا ، تعافى ٣٥١١٢٥ مصابا منهم بعد تلقي العلاج اللازم فيما بقي ٩٢٩٦ مصابا تحت العناية الطبية، مقابل وفاة ٦٥٨٤ مصابا نتيجة مضافات الاصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

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