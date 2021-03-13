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خلال 24 ساعة .. مصرع وإصابة 13 شخصا بحوادث في "كويسنجق" بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T05:48:49+0000
خلال 24 ساعة .. مصرع وإصابة 13 شخصا بحوادث في "كويسنجق" بأربيل

شفق نيوز/ لقي شخص حتفه في أُصيب 12 آخرون بجروح في ثلاثة حوادث سير شهدها قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان لمدير شرطة القضاء ظاهر محمود فإنهم سجلوا ثلاثة حوادث إحداهما وقعت على طريق (كويسنجق - أربيل) مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح، والحادث الثاني كان على طريق سهل كويسنجق أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وأضاف أن الحادث الثالث وقع على طريق "سماقولي" والذي نجم عنه مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح، مشيرا إلى أن تلك الحوادث كان جميعها من التصادم وبسبب الطرق غير المعبدة في كويسنجق.

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