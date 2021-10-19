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خلال 24 ساعة.. إقليم كوردستان يسجل 1154 إصابة و17 وفاة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T15:18:12+0000
خلال 24 ساعة.. إقليم كوردستان يسجل 1154 إصابة و17 وفاة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل ١١٥٤ إصابة و١٧ وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف اليومي الخاص بفيروس كورونا المستجد COVID19، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٩٤١ فحصا جديدا كشفت عن ١١٥٤ اصابة جديدة.

وفيما اكدت الوزارة تماثل ١٤٧٥ للشفاء، اشارت الى وفاة ١٧ مصابا خلال الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.

الاحصاءات الكلية للوزارة منذ ظهور الفيروس في الاقليم، اشارت بحسب البيان الى انها حجرت ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما نوهت الى انها اجرت ٣٢٦٦٩٧٩ فحصا، اظهرت اصابة ٣٥٢١٤١ شخصا، وفيما اكدت الاحصاءات تماثل ٣٢٧٩٦٠ مصابا للشفاء من الفيروس، فيما بقي ١٨٠٠٥ مصابين تحت العناية الطبية، تأكد وفاة ما مجموعه ٦١٧٦ مصابا منذ تفشي الوباء في جميع مناطق الاقليم.

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