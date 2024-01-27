خلال 24 ساعة .. دهوك وأربيل تسجلان أعلى معدل لهطول الأمطار والثلوج

شفق نيوز/ شهدت محافظتا دهوك وأربيل في إقليم كوردستان، أعلى كمية من تساقط الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لما نشرته المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإقليم من احصائية، فإن أعلى نسبة تساقط للثلوج كانت في منطقة "كاني ماسي" بدهوك بارتفاع بلغ 35 سم.

وأشارت الإحصائية إلى أن، أعلى معدل لهطول الأمطار كان في قضاء "ميركسور" في اربيل فقد بلغ 97.4 ملم، بينما كان أدنى معدل مسجل هو في قضاء كفري حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة 0.8 ملم.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد توقع، يوم الخميس الماضي، أن تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية في اقليم كوردستان طوال أيام الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الثلوج ستكون حاضرة مساء السبت وصباح الاحد في مركز مدينة السليمانية يصاحبها أجواء شديدة البرودة، مع استمرار فرص الأمطار طوال الأسبوع الجاري والثلوج على الجبال كذلك.