خلال 2023.. إقليم كوردستان استورد أكثر من 119 ألف مركبة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التجارة في إقليم كوردستان العراق نوزاد شيخ كامل، يوم السبت، استيراد أكثر من 119 ألف مركبة إلى الإقليم خلال عام 2023.

وقال شيخ كامل، خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة التجارة أصدرت أكثر من 4000 رخصة تجارية للتجار لاستيراد البضائع من الموانئ والمطارات، مضيفا أنه "تم إصدار 928 رخصة لتجار لاستيراد المركبات، وتم استيراد أكثر من 119 ألف مركبة إلى إقليم كوردستان هذا العام، تم نقل بعضها إلى المحافظات الوسطى والجنوبية".

ولفت شيخ كامل إلى أن "الحركة التجارية في المعابر الحدودية شهدت زيادة ملحوظة على الرغم من ان الاوضاع المالية تسببت في تراجع الإقبال على البضائع والسلع خلال هذا العام".