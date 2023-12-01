خلال 2023.. صحة كوردستان: تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالإيدز اغلبهم من الاجانب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة، تسجيل 72 حالة اصابة جديدة بمرض الايدز، فيما اكدت أن النسبة الكبرى منهم من خارج الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بمناسبة اليوم العالمي لمرض الايدز ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الجهات المعنية في الاقليم وضمن برنامج السيطرة، لعام 2023 قامت باجراء 598 ألف فحص لفيروس HIV خاصة للأجانب قبل منحهم الاقامة وقبل التبرع بالدم والزواج والعاملين في الاماكن السياحية اضافة الى الموقوفين والمساجين والمصابين بمرض الثلاسيميا والتهاب الكبد الوبائي".

واضاف البيان ان "الوزارة سجلت 72 حالة اصابة جديدة بمرض الايدز خلال العام الحالي حيث ان العدد الاكبر منهم مواطنون أجانب"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات بحقهم واعادتهم الى بلدانهم".

واكدت الوزارة ان "حالات الاصابة الجديدة لمواطني الاقليم هم تحت العناية الطبية والوقاية حيث يتم إجراء الفحوص الطبية لهم واعطائهم العلاجات وتعليمات طبية بشكل مستمر".