خلال 2022.. مليونان ونصف المليون سائح دخلوا السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، يوم السبت، عن اعداد السائحين الذين قصدوا المناطق السياحية في المحافظة خلال العام 2022.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مليونين و548 الف سائح قصدوا السليمانية خلال الـ12 شهرا المنصرمة"، مشيرا الى ان "المحافظة استقبلت اعداد كبيرة من السياح خلال العشرة ايام الاخيرة من هذا الشهر ولم يدخل اعداهم في الاحصائية".

واشار البيان الى ان "العام الماضي شهد دخول مليون و484 الف سائح".

وكانت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان أعلنت ، خلال بيان لها ، أنها استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال السائحين القادمين لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية في الإقليم، وأنه سيتم تقديم العديد من الخدمات للزائرين.

وقال إبراهيم عبد المجيد، المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في حكومة إقليم كوردستان، إن "الاستعدادات لاستقبال السائحين في المعابر الحدودية والمطارات استكملت كما قامت جميع مديرياتنا في المدن والإدارات المستقلة بالتنسيق الكامل مع الشرطة ونقاط التفتيش الأمنية لتسهيل دخول السائحين".