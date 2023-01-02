خلال 2022.. صادرات كوردستان تسجل ارتفاعاً واستيراد أكثر من 100 الف سيارة

شفق نيوز/ اعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، يوم الإثنين، حجم الصادرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال شيخ كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصادرات ارتفعت إلى 672 مليوناً و767 ألف دولار، كما ارتفع حجم الواردات الى 15 ملياراً و403 ملايين دولار".

واوضح ان "الوزارة أصدرت (5،204) رخصة استيراد و(168) رخصة تصدير لسلع زراعية وصناعية مختلفة"، مبينا ان "السلع المستوردة والمتكررة سنويا هي استيراد السيارات، حيث تم استيراد (105126) سيارة العام الماضي إلى إقليم كوردستان".

وعن السلع الرئيسية التي صدّرها إقليم كوردستان عام 2022، أشار شيخ كامل الى ان "السلع كانت (المعادن، الرمان، معجون الطماطم، الطحين، الطماطم، الدجاج، وقطع غيار المركبات المعطلة".