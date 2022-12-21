خلال 2022.. اعتقال أكثر من 1500 متهم بجرائم مختلفة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، احصائيات نشاطاتها لعام 2022، فيما ثمنت دعم المواطنين والمؤسسات الأمنية والقضاء لجهد هذه القوات في تحقيق الأمن والأمان بالمحافظة.

وقال مدير التحقيق في مديرية أسايش السليمانية بشتوان بهاء الدين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "خلال العام الماضي حققت قوات الاسايش إنجازات كبيرة تنصب في خانة تحقيق الأمن والاستقرار بين صفوف المجتمع من خلال تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد".

وأضاف بهاء الدين، أنه "خلال العام 2022 تم اعتقال 227 متهماً بالإرهاب (213 ذكر و14 أنثى)، 200 من من القومية الكوردية و27 من القوميات المختلفة، وفق مذكرات قبض قضائية".

وبخصوص المخدرات، أكد "إلقاء القبض على 408 متاجرين ومتعاطين خلال عام 2022، 80 منهم كان يتاجر و328 متعاطياً، 51 منهم كان من خارج الإقليم و 357 منهم من داخل الإقليم، 32 منهم من الإناث و 376 ذكراً".

وعن كميات المخدرات التي تم ضبطها، أشار مدير التحقيقات، إلى "ضبط 5 كغم من الترياق و 26 كغم من الحشيش و373 كغم من الشيشة و6 كغم من الهيروين و 626500 حبة مخدرة".

وبشأن الجرائم الأخرى، لفت إلى "اعتقال 909 متهمين بجرائم القتل والسرقة والابتزاز والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الأخرى، كان 857 منهم من الذكور، و52 من الإناث، كما تم اعتقال 1378 مواطناً أجنبياً وتقديمهم للجهات القضائية لإحالتهم للجهات المعنية"، منوهاً إلى أن "فرق (KN) أجرت 3432 فحصاً خلال العام الحالي".

وبحسب مدير التحقيقات، جرى الاستيلاء على "1290 مركبة ودراجة نارية لا تحمل لوحات رسمية، وضبط 752 قطعة سلاح و 24974 رصاصة".