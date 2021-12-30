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خلال 2021 .. أكثر من 6 مليارات دولار استيرادات إقليم كوردستان من السلع والبضائع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-30T10:36:56+0000
خلال 2021 .. أكثر من 6 مليارات دولار استيرادات إقليم كوردستان من السلع والبضائع

شفق نيوز/ صرّح اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان يوم الخميس بأن قيمة استيرادات الإقليم من السلع والبضائع تجاوزت 6 مليارات دينار أمريكي خلال العام 2021 الذي شارف على الانتهاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الاتحاد مصطفى شيخ عبد الرحمن استعرض خلاله الأعمال، والأنشطة كافة المتعلقة بالاتحاد بالاضافة إلى عملية الاستيراد والتصدير في الإقليم.

وقال شيخ عبد الرحمن، إن "الاتحاد أصدر ما مجمله 4 آلاف و874 تصريحا أي ما قيمته ستة مليارات، و60 مليون دولار أمريكي لاستيراد السلع من المنافذ والبوابات كافة في الإقليم".

كما نوه إلى أن الاتحاد سعى إلى تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه على ثلاث مراحل، الأولى منها استيراد جميع أنواع السلع من الدول بما يمكن من إثراء البنية التحتية لإقليم كوردستان، مع محاولتهم مراعاة الجودة والقيمة بالواردات.

وأردف عبد الرحمن بالقول: أما النقطة الثانية فهي تمكن في إيلاء الأهمية بالمنتجات المحلية التي تم تطويرها منذ العام 2012 للتمكن من إنشاء مصانع استراتيجية متخصصة بإنتاج الأدوية والحليب والأسمنت، لكنها لم تصل إلى النقطة التي تعتمد فيها بشكل كامل على المنتجات المحلية وتصديرها.

رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم أشار إلى المرحلة الثالثة وهي تحسين الإنتاج، وزيادة عملية التصدير على الرغم من أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، ولكن الجهود مستمرة في هذا الإطار وتلبية حاجة المستهلك.

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