خلال 12 ساعة .. دهوك تسجل أعلى معدل بهطول الأمطار في كوردستان

شفق نيوز/ قالت وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إن أمطاراً غزيرة هطلت خلال الساعات الـ12 الماضية في مناطق ومدن الإقليم، والتي من المتوقع أن تستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب وزارة النقل، تساقطت الأمطار من الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، ولغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم في أربيل بمعدل 23 ملم، والسليمانية بمعدل 34 ملم، ودهوك بمعدل 37 ملم، وكركوك بمعدل 33 ملم، وحلبجة بمعدل 18 ملم.

وسجلت أعلى نسبة هطول للأمطار في منطقة سرسنك بمحافظة دهوك حيث بلغت نسبتها 108 ملم.

وسجل قضاء كلار في إدارة منطقة كرميان أدنى هطول للأمطار بمعدل 10 ملم.

وتتعرض مناطق ومدن إقليم كوردستان الى حالة جوية هطلت معها الأمطار بغزارة الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.