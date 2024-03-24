خلال 12 ساعة.. تعرف على نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية بإقليم كوردستان، مساء الأحد، نسبة الأمطار المتساقطة في مناطق الإقليم خلال الساعات الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الأمطار المتساقطة خلال الـ 12 ساعة الماضية، في بعض مناطق الإقليم بلغت:

أربيل 2.8 ملم، بيرمام 2.9 ملم، شقلاوة 2.1 ملم، السليمانية 7.1 ملم، كركوك 2.2 ملم، خانقين 17.6 ملم، جمجمال 4.0 ملم، شمامك 3.4 ملم، بارزان 1.8 ملم، بازيان 3.0 ملم، دربنديخان 6.0 ملم، دوز خورماتو 1.4 ملم، حاج عمران 6.4 ملم، حلبجة 5.6 ملم، هلشو 4.4 ملم، كلا 4.4 ملم، خبات 1.0 ملم، ميدان 8.6 ملم، سوران 1.6 ملم، بنجوين 5.4 ملم، ماوت 3.2 ملم، قلادزي 1.2 ملم.