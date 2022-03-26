خلال 10 أيام .. أكثر من 100 الف سائح زاروا عاصمة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت أن أكثر من 100 الف سائح قصدوا المحافظة خلال الأيام العشرة الماضية وبمناسبة حلول أعياد نوروز.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، إنه خلال الأيام العشرة الماضية ومن تاريخ 15 من شهر آذار مارس الجاري ولغاية 25 من الشهر ذاته زار (100686) حدود محافظة اربيل.

حوادث السير

بدورها قالت مديرية المرور في اربيل إنها سجلت وقوع ستة حوادث سير خلال الأيام الثلاثة من أعياد نوروز مما اسفر عن اصابة 8 أشخاص بجروح ومصرع طفل.

إحصائية للجرائم

من جانبها قالت مديرية شرطة محافظة اربيل في جميع أيام نوروز الثلاثة ، كانت إحصائيات الجرائم على النحو الاتي: تم تسجيل 21 جريمة ، وتم الكشف عن 19 جريمة وألقي القبض على المجرمين، واثنان منهم قيد التحقيق.

عدد الحرائق

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن ثلاثة حرائق وقعت خلال ايام عيد نوروز، سيطرت عليها جميعا فرق الأطفاء، ولم تسفر عن وقوع إصابات سوى أضرار مادية.

وكانت مديرية شرطة اربيل قد أعلنت، يوم الاربعاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة باعياد نوروز "بأمان ودون مشاكل".