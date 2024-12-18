خلال 10 سنوات..763 ألف عراقي وكوردي هاجروا إلى أوروبا

شفق نيوز/ أعلن مركز "لوتكە" لشؤون النازحين واللاجئين، يوم الأربعاء، عن هجرة أكثر من 763 ألف مواطن من إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، إلى الدول الأوروبية خلال العقد الماضي، في حين فقد 593 شخصًا حياتهم أو أصبحوا بلا مأوى أثناء رحلتهم.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ عدد المهاجرين منذ عام 2015 وحتى الآن 763,398 مواطنًا من الإقليم والعراق، قدموا طلبات لجوء في الدول الأوروبية. وخلال هذه الفترة، توفي 345 مهاجرًا أثناء محاولتهم العبور، بينما بات 248 منهم في عداد المفقودين أو بلا مأوى.

وتُظهر الإحصائيات أن عام 2015 شهد العدد الأكبر من المهاجرين، حيث بلغ عددهم 186,422 شخصًا، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية.

وظاهرة الهجرة من إقليم كوردستان والعراق إلى الدول الأوروبية ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في العقد الأخير نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصراعات المسلحة.

ويُعتبر عام 2015 نقطة الذروة لهذه الظاهرة بسبب تصاعد العنف في المنطقة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما دفع آلاف العائلات إلى المخاطرة بحياتها بحثًا عن مستقبل أفضل. هذه الإحصائيات الجديدة تسلط الضوء على الكلفة البشرية الباهظة للهجرة غير النظامية، سواء من حيث فقدان الأرواح أو التشرد.