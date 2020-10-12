خلال يوم.. 26 حالة وفاة بكورونا كوردستان و720 إصابة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاثنين، عن حصيلة 24 ساعة ماضية من ضحايا وإصابات فيروس كورونا في الإقليم الذي سجل ايضاً تعافي ٣٩٦ مريضاً.



وذكرت الوزارة في بيان، إنها أجرت ٥٣٢٤ عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها ٧٢٠ إصابة جديدة توزعت:

(٢٩١ اربيل)

(١٤٢ السليمانية، ٢٧ گرمیان)

(٢٤٦ دهوك)

(١٤ حلبجة)

بينما توزعت حالات التعافي الـ٣٩٦ على:

(١٠٦ اربيل)

(٣٩ السليمانية، ٣٩ گرمیان)

(٢٠٢ دهوك)

(١٠ حلبجة)

وخلال يوم واحد، سجل إقليم كوردستان وفاة ٢٦ مصاباً بالفيروس:

(٢ اربيل)

(٦ السليمانية، ١ گرمیان، ٥ رابرين)

(١١ دهوك)

(١ ‌حلبجة)

ومنذ تفشي فيروس كورونا، أصيب ٥٦٤٦٥ شخصاً، تعافي منهم چاکبوون ٣٥٢٧٦، وتوفي ٢٠١٨ اخر