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خلال يوم واحد.. 64 إصابة و3 وفيات بكورونا في إقليم كردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-01T14:46:47+0000
خلال يوم واحد.. 64 إصابة و3 وفيات بكورونا في إقليم كردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، بتسجيل ٣ وفيات و٦٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

الوزارة اشارت في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية  ٣٥٣٧ فحصا جديدا اظهرت اصابة 64 شخصا جديدا بالفيروس، مقابل اكتساب 104 مصابين الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تأكد وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم فحصهم في مختبرات الوزارة ٣٦٦٩٨٠٥ شخصا  اظهرت اصابة ٣٨٠٨٠٧ شخصا بالفيروس، وشفاء ٣٧٢٢٣١ مصابا، مقابل بقاء ١٤٦٣ تحت العناية الطبية ووفاة ٧١١٣ مصابا متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.

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