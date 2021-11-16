سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال يوم واحد.. 446 إصابة 17 وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-16T14:07:28+0000
خلال يوم واحد.. 446 إصابة 17 وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ١٧ وفاة و٤٤٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٨٢٧ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٤٤٦ شخصا جديدا، مشيرا الى ان ٤٥٦ شخصا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها فيما تأكد وفاة 17 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكدت ان مختبراتها اجرت خلال الفترة ذاتها ٣٤٥٢٥٥٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف مامجموعه ٣٧٠١٨٦ اصابة.

واشار البيان الى ان مجموع الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء خلال المدة الماضية بلغ ٣٥٥٩٠٥ مصابا، فيما بلغ عدد المصابين الذين بقوا تحت الرعاية الطبية ٧٥٧٩ مصابا مع تأكيد وفاة ٦٧٠٢ مصابا في الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.

related

التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

Date: 2021-02-28 12:22:16
التربية الكوردستانية: سنلتزم بتعليق الدوام بالمدارس إذا قررت اللجنة العليا ذلك غداً

وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رقما قياسيا باصابات كورونا

Date: 2020-06-20 19:24:58
وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رقما قياسيا باصابات كورونا

اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-07 14:51:35
اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-26 14:29:59
بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

حصيلة كورونا اليومية بإقليم كوردستان: 18 وفاة و475 إصابة جديدة

Date: 2021-11-15 14:15:57
حصيلة كورونا اليومية بإقليم كوردستان: 18 وفاة و475 إصابة جديدة

بيوم واحد.. 1117 إصابة و13 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-09-22 13:10:11
بيوم واحد.. 1117 إصابة و13 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

Date: 2021-04-19 13:37:20
إقليم كوردستان يسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

إقليم كوردستان يعيد فتح المساجد ودور العبادة وفق قيود

Date: 2021-04-11 15:28:17
إقليم كوردستان يعيد فتح المساجد ودور العبادة وفق قيود