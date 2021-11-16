خلال يوم واحد.. 446 إصابة 17 وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ١٧ وفاة و٤٤٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٨٢٧ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٤٤٦ شخصا جديدا، مشيرا الى ان ٤٥٦ شخصا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها فيما تأكد وفاة 17 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكدت ان مختبراتها اجرت خلال الفترة ذاتها ٣٤٥٢٥٥٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف مامجموعه ٣٧٠١٨٦ اصابة.

واشار البيان الى ان مجموع الاشخاص الذين اكتسبوا الشفاء خلال المدة الماضية بلغ ٣٥٥٩٠٥ مصابا، فيما بلغ عدد المصابين الذين بقوا تحت الرعاية الطبية ٧٥٧٩ مصابا مع تأكيد وفاة ٦٧٠٢ مصابا في الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.