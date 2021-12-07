خلال يوم واحد.. 258 إصابة و10 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل ٢٥٨ إصابة و١٠ وفيات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية بعموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٤٧٢٤ فحصا جديدا اظهرت اصابة ٢٥٨ شخصا جديدا بالفيروس.

واضاف البيان ان 423 مصابا اكتسبوا الشفاء من الوباء خلال الفترة ذاتها مقابل وفاة عشرة مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين قامت المراكز الصحية بحجرهم خلال المدة التي تلت ظهور الوباء في الاقليم بـ ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واشار البيان الى ان مختبرات الوزارة اجرت خلال الفترة الماضية ٣٥٦٠٠٥٤ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٧٤٠٤ شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم، واكتسب ٣٦٥٨٢١ الشفاء وبقي ٤٦٣٣ مصابا تحت الرعاية الطبية المركزة، وتأكد وفاة ما مجموعه ٦٩٥٠ مصابا.