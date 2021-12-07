سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال يوم واحد.. 258 إصابة و10 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T15:08:59+0000
خلال يوم واحد.. 258 إصابة و10 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل ٢٥٨ إصابة و١٠ وفيات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية بعموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٤٧٢٤ فحصا جديدا اظهرت اصابة ٢٥٨ شخصا جديدا بالفيروس.

واضاف البيان ان 423 مصابا اكتسبوا الشفاء من الوباء خلال الفترة ذاتها مقابل وفاة عشرة مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين قامت المراكز الصحية بحجرهم خلال المدة التي تلت ظهور الوباء في الاقليم بـ ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واشار البيان الى ان مختبرات الوزارة اجرت خلال الفترة الماضية ٣٥٦٠٠٥٤ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٧٤٠٤ شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم، واكتسب ٣٦٥٨٢١ الشفاء وبقي ٤٦٣٣ مصابا تحت الرعاية الطبية المركزة، وتأكد وفاة ما مجموعه ٦٩٥٠ مصابا.

related

خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و570 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-09 12:43:11
خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و570 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. 7 وفيات و761 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2021-06-28 15:41:57
كورونا كوردستان.. 7 وفيات و761 إصابة جديدة في يوم واحد

الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

Date: 2020-04-28 12:56:25
الصحة العالمية: اصابات كورونا في كوردستان قليلة جداً مقارنة بباقي العراق

اقليم كوردستان يعلن تسجيل 1114 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-07-16 12:34:38
اقليم كوردستان يعلن تسجيل 1114 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

Date: 2021-03-06 07:01:01
إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

خلال 24 ساعة.. 18 وفاة و628 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-09 15:04:07
خلال 24 ساعة.. 18 وفاة و628 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2020-11-24 12:44:19
كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد

تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-04 11:51:19
تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان