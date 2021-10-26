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خلال يوم واحد.. 23 وفاة وأقل من ألف إصابة بكورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-26T15:54:42+0000
خلال يوم واحد.. 23 وفاة وأقل من ألف إصابة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ٢٣ وفاة وأقل من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد COVID19 ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٧٠٥٠ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٧٨٧ شخصا بفيروس كورونا.

وأشارت إلى تعافي ١٥٠٠ مصابا، ووفاة ٢٣ مصابا في جميع مناطق الاقليم، خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، أكد بيان الوزارة انها قامت خلال الفترة الماضية بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى اجراء ٣٣١٨١٤٨ فحصا خلال الفترة نفسها والتي اظهرت اصابة ما مجموعه ٣٥٨١٠٠ شخص، تعافى منهم ٣٣٧٣٥٨ مصابا وبقاء ١٤٤١١ تحت العناية الطبية مع تسجيل ٦٣٣١ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور وتفشي الوباء.

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