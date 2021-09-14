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خلال يوم واحد.. 16 وفاة و1235 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T14:10:55+0000
خلال يوم واحد.. 16 وفاة و1235 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ١٦ وفاة و١٢٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت (٨٧٦٦) فحصا جديدا اظهرت اصابة (١٢٣٥) شخصا جديدا بالفيروس في مختلف مناطق الاقليم، فيما اكتسب (١٤٨٧) مريضا الشفاء خلال الفترة ذاتها، مقابل وفاة (١٦) مصابا في مناطق الاقليم كافة.

الكشف الاخير لاحصائيات الوزارة بحسب البيان اشار الى انها قامت بحجر (٢١٨٧١) شخصا خرجوا جميعا، فيما اجرت مختبراتها (٢٩٩٤٤٧٧) فحصا  اظهرت اصابة (٣١٣١٢٤) شخصا بالفيروس، شفي منهم  (٢٧٧٩١٨) مصابا وبقي (٢٩٥٧٦) مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة (٥٦٣٠) مصابا خلال الفترة الماضية في جميع مناطق الاقليم.

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