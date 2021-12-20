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خلال يوم واحد.. 147 إصابة و6 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-20T15:27:09+0000
خلال يوم واحد.. 147 إصابة و6 وفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تشخيص ١٤٧ إصابة و٦ وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة ٤٧٢٤ فحصاً، أظهرت النتائج تسجيل ١٤٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ٢٢٦ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، وتوفي ٦ آخرون جراء مضاعفات الإصابة بالوباء خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات في عموم الإقليم وصل إلى ٣٧٩٦٥٥ منذ ظهور الجائحة، بينها ٧٠٦٠ وفاة، و ٣٦٩٩٣٩ حالة شفاء.

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