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خلال يوم واحد.. 10 وفيات و311 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-30T16:25:23+0000
خلال يوم واحد.. 10 وفيات و311 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل ١٠ وفيات و٣١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٤٥٢٨ فحصا أظهرت اصابة ٣١١ شخصا جديدا.

واضاف البيان ان الفترة نفسها شهدت تعافي ٤٨٨ مصابا مقابل وفاة ١٠ مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وفي اجمالي الاحصاءات اكد بيان الوزارة انها قامت بحجر 21871 شخصا منذ ظهور المرض خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت ٣٥٢٦٦٩٦ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٥٤١٠ أشخاص تعافى منهم ٣٦٢٩٨٩ مصابا وبقي منهم ٥٥٤٦ تحت العناية الطبية و توفي منهم ٦٨٧٥ مصابا. 

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