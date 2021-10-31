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خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T09:12:03+0000
خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

شفق نيوز/ اعلن مستشفى جمال احمد للأطفال التعليمية في السليمانية عن مراجعة اكثر من ٧٠٠ طفل خلال يوم أمس السبت لإجراء الفحوصات المختبرية وتلقى العلاج.

وقال المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ١٠٠ طفل تم إدخالهم للمستشفى بأمراض متنوعة لأخذ العلاج السريرية". واضاف انه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم مراجعة اكثر ٧٠٠ طفل لإجراء الفحوصات المختبرية وأخذ الاستشارات الطبية من قبل أخصائيي الأطفال".

واشار البيان الى أن "أسباب زيادة حالة مراجعة الأطفال بهذا العدد الكبير يعود إلى تغير الطقس وموجة البرد والامطار التي اجتاحت المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

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