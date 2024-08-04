خلال يوم واحد.. حرائق متفرقة تطال 1350 دونماً في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الأحد، عن اندلاع حرائق متفرقة في 1350 دونماً من الأراضي الزراعية في المحافظة مخلفة خسائر مادية كبيرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حريقاً اندلع في قرية "كاني سوري" في "بيرة مكرون" بالسليمانية، وامتد على مساحة 50 دونماً من الأراضي الزراعية بسبب تماس كهربائي، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة في المنطقة المتضررة.

وبينت أن حرائق أخرى اندلعت هذا اليوم أيضاً في جبال "دربند بازيان" في منطقة بازيان أدت إلى حرق نحو 50 دونماً بسبب تماس كهربائي كذلك.

كما اندلعت النيران في قرية "هلالاوا" التابعة لقضاء بينجوين وأدت إلى إتلاف نحو 1000 دونم من الغابات، وفي قرية "روگان" في قضاء بينجوين أيضاً تسبب حريق بتلف 250 دونماً زراعياً.