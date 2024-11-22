خلال يومي التعداد.. 22 ساعة كهرباء وطنية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سيطرة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، توفير 22 ساعة من الكهرباء الوطنية للمواطنين خلال يومي التعداد العام للسكان، الموافقين لـ 20 و21 من الشهر الجاري، وذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية خلال هذه الفترة المهمة.

وأوضحت المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الخطة تم تنفيذها بالتنسيق مع مديريات السيطرة في المدن المختلفة، لضمان توزيع الكهرباء بشكل عادل ومستقر لجميع المناطق، مضيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية التعداد العام للسكان من خلال توفير بيئة خالية من العوائق الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أن أكثر من 7000 موظف في قطاع الكهرباء كانوا في حالة استنفار خلال هذين اليومين، حيث عملوا على معالجة أي أعطال تقنية قد تطرأ على الشبكات أو المحطات، كما شملت الجهود ضمان توصيل الكهرباء بشكل متوازن للمنازل المشتركة في الخطوط المخصصة، ما ساهم في تقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين خلال هذه الفترة.

ويعد التعداد العام للسكان في إقليم كوردستان من أبرز المشاريع الحكومية التي تهدف إلى جمع بيانات دقيقة تُسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين الخدمات الأساسية. ولضمان نجاح هذه العملية الوطنية، حرصت السلطات على توفير بيئة مواتية، بما في ذلك استقرار التيار الكهربائي، وهو ما يبرز أهمية الإجراءات التي اتخذتها مديرية السيطرة على الكهرباء خلال هذه الفترة.