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خلال يومين.. 30 ألف سائح قصد السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-04T08:06:54+0000
خلال يومين.. 30 ألف سائح قصد السليمانية

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أعداد السياح والوافدين الذين قصدوا المحافظة، خلال عطلة عيد الفطر.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السليمانية استقبلت لغاية اليوم الثاني من عطلة العيد، أكثر من 30 ألف سائح زاروا الاماكن السياحية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت أن "90% من هؤلاء السياح هم من سكنة محافظات وسط وجنوب العراق، و10% هم من خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "السياح جرى استقبالهم في مداخل المحافظة بأفضل صورة".

وخلصت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، إلى التذكير أن "المحافظة تحتوي على 100 منطقة سياحية، وأن جميعها مفتوحة أمام السياح".

وكانت مديريات السياحة في محافظات إقليم كوردستان، قد وضعت الخطط الملائمة، في المنافذ الحدودية والمداخل والفنادق والمطاعم، لاستقبال السياح خلال عطلة عيد الفطر.

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