خلال أيام العيد .. إقليم كوردستان يسجل أكثر من 170 حادثاً متنوعاً

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 170 حادثاً متنوعاً سُجل في عموم مدن ومناطق الإقليم خلال أيام عيد الأضحى.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات قائد لواء حقوق الإنسان يادكار أنور فرج، المدير العام للدفاع المدني في إقليم كوردستان، نفذت جميع فرق الدفاع المدني في محافظات وإدارات الإقليم المستقلة الخطة المقررة لمواجهة الحوادث والظروف الطارئة خلال عطلة العيد، وقد جرت الأعمال وفق الخطة الموضوعة بنجاح".

إحصاءات الحوادث خلال أيام العيد كانت كالتالي:

عدد حوادث الحرائق بلغ 173 حادثاً في عموم الإقليم، من بينها 75 حادثاً لاحتراق الأعشاب اليابسة والنفايات.

و حالة غرق واحدة تم تسجيلها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات في محافظة دهوك.

كما سُجل حادث سير في إدارة زاخو أدى إلى وفاة شخص.

وأشار البيان أيضاً إلى احتراق 8 سيارات ودراجة نارية واحدة.