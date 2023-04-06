خلال هذا المساء فقط.. تسجيل ست اصابات بهجوم للكلاب السائبة في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى طوارئ غرب اربيل يوم الخميس، تسجيل ست اصابات بهجوم الكلاب السائبة هذا المساء.

وقالت ادارة المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "تم استقبال ست حالات اصابة مختلفة في هجوم الكلاب السائبة مساء اليوم فقط".

ودعت ادارة المستشفى الى "ايجاد حل سريع لهذه المشكلة بسبب تفاقمها بشكل مخيف".

وأعلن رئيس حزب الخضر الكوردستاني المهتم بالبيئة، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن أعداد الكلاب السائبة في مناطق اقليم كوردستان تبلغ قرابة (300) ألف كلب سائب، وفيما شكا عدم اهتمام سلطات محافظة السليمانية لمعالجة الأزمة، أكد أن كلفة مكافحة هذه الظاهرة التي تتجاوز مليار دينار.