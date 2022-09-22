خلال هذا العام .. مقتل واصابة ثمانية اشخاص بسبب الألغام الأرضية بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز /أعلنت مديرية شؤون الألغام في ادارة گرميان، اليوم الخميس، مقتل واصابة ثمانية أشخاص بسبب الألغام الأرضية في إدارة گرميان هذا العام.

وقالت مديرية شؤون الألغام في گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "ووفقا لإحصاءات رسمية فان شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار ألغام أرضية في مناطق متفرقة من إدارة گرميان".

ونقل البيان عن مدير عام شؤون الألغام في گرميان إن "سبب هذه الحالات هو قلة وعي المواطنين والأزمة المالية"، وذلك في إشارة للوضع الاقتصادي المتردي ولجوء بعض المواطنين الى مناطق نائية للعمل فيها رغم مخاطر وجود الغام واحتمال انفجارها في أي لحظة.

ويعاني العراق بشكل عام من وجود الألغام على أراضيه بسبب الحرب العراقية الإيرانية إضافة إلى المخلفات الحربية لتنظيم (داعش).