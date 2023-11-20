خلال منتدى السليمانية.. اتحاد مصدري كوردستان وتجارة همدان الايرانية يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم مشتركة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الاثنين، في محافظة السليمانية، فعاليات منتدى السليمانية الاقتصادي والتجاري مع محافظة همدان الإيرانية بحضور رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان ورئيس مجلس محافظة السليمانية وعدد من تجار السليمانية وهمدان بهدف توسيع التبادل التجاري وتوقيع اتفاقيات تجارية بين المحافظتين.

وقال رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز على هامش فعاليات المنتدى إن "العلاقات التجارية بين السليمانية ومحافظة همدان الإيرانية تمتد لأكثر من عشر سنوات واستطاع الطرفان خلال الفترة الماضية تحقيق الأهداف التجارية، ونحن الان بصدد توسيع التعاون والتبادل التجاري بين المنطقتين بما تنصب في خدمة الجميع".

واضاف انه "خلال الايام الماضية تم دعوتنا في إيران خلال معرض تجاري وقد قمنا بدعوة غرفة تعاون همدان وتجار همدان الى السليمانية لتوقيع اتفاقيات تجارية بين المحافظتين وبالفعل حضر الجانب الايراني اليوم لهذا المنتدى".

بدوره اوضح رئيس مجلس محافظة السليمانية ئازاد حمه امين خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز أنه "يتمنى من تجار همدان ان يتعاملوا مع السليمانية كمدينتهم وسيحضون بكافة التسهيلات الإدارية والتجارية لجلب تلك المعامل التي حققت نجاحات في همدان لغرض توفير فرص عمل للايدي العاملة هنا في السليمانية".

وبيّن انهم "يتمنون ان يتم مباشرة بعد توقيع الاتفاقيات والعقود بين غرفة تعاون وتجارة همدان واتحاد المصدرين و المستوردين في كوردستان أن يتم جلب المعامل والمصانع لبدء العمل الفعلي، كما ونتطلع ان تكون منتجات السليمانية المحلية هي الأدوات الاساسية لعمل تلك المعامل، كما ونتعهد بأن نقدم لهم كافة التسهيلات ونكون عونا لتجار همدان".