خلال لقاء مسعود بارزاني ورومانسكي.. أمريكا تعلن تضامنها ومواساتها ودعمها لاقليم كوردستان

شفق نيوز/ عبرت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاربعاء، عن تضامنها ومواساتها ودعمها لاقليم كوردستان بعد الهجمات الايرانية بالصواريخ البالستية على اربيل ومقتل واصابة عدد من المدنيين.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل، اليوم، السفيرة الامريكية لدى العراق إلينا رومانسكي.

واوضح البيان، ان السفيرة الامريكية اكدت ان زيارتها تأتي للتعبير عن تضامنها ومواساتها ودعمها والولايات المتحدة الامريكية لشعب كوردستان بسبب القصف الصاروخي غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على اقليم كوردستان، واصفة هذا الفعل بانه خرق لسيادة الأراضي العراقية، مؤكدة ان هذه الهجمات لا يمكن تبريرها بأية ذريعة وأن جميع ضحايا هذا القصف هم من المدنيين والأماكن التي هاجمتها الصواريخ هي أماكن سكنية للمدنيين.

واضاف البيان، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني عبر عن شكره لأمريكا لتقديم مواساتها وتضامنها، مؤكدا "اننا نرغب دائما بوجود علاقات متينة وحميمة وقوية بين اقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار على اساس الاحترام المتبادل لسيادة الأراضي والاتفاقيات المشتركة".

وتابع البيان ان بارزاني اشار الى ان هجمات قوات الحرس الثوري لم تستند على أي مبدأ وشكلت ظلما كبيرا لجميع شعب كوردستان وخرقا لسيادة اراضي العراق واقليم كوردستان، مستدركا أن "هذا النوع من الهجمات لن تكسر ارادة شعب كوردستان بل تقويها وترسخها اكثر.

كما اشار بارزاني الى ان كوردستان ليست مع الاضطراب والعنف وانعدام الاستقرار وترغب بعلاقات صداقة وقوية مع دول الجوار، مستدركا "اننا لن نرضخ لفرض القرارات الانفرادية وفرض الذات، ومن اجل هذا لن نتنازل عن القيم المقدسة لشعبنا وقضيته المشروعة تحت اية ضغوط او هجمات.

ونوه البيان الى ان خطوات الحكومة الاتحادية العراقية وقدوم لجنة كشف الحقائق من اجل اجراء التحقيقات في هجوم الحرس الإيراني على اربيل كانت محورا آخر في المباحثات بين الجانبين، مبينا ان بارزاني عبر عن إشادته بدور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قام بمساع جدية للمتابعة والتوصل الى الحقائق وتنفيذ مهامه الدستورية الملقاة على عاتقه تجاه الظلم الذي لحق الناس في كوردستان.

واشار البيان الى انه في ختام اللقاء تبادل الجانبان الآراء بشأن الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة واخر التطورات فيهما.