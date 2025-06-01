خلال لقاء رسمي.. أربيل وطهران تتفقان على دعم متبادل وتسهيلات للزوار

شفق نيوز/ بحث محافظ أربيل أوميد خوشناو، و القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كوردستان فرامرز أسدي، يوم الأحد، التعاون المشترك بين الجانبين، فيما أكدا على تسهيل الخدمات كافة أمام الزوار.

وذكرت محافظة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين أكدا أهمية تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كوردستان، كما تم تسليط الضوء على الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد حكومة الإقليم برئاسة محافظ أربيل وعضوية محافظي دهوك والسليمانية وحلبجة إلى إيران، والمشاركة في الاجتماع الثالث لمحافظات التوأمة مع محافظي كوردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، إلى جانب لقاءاتهم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

وأعرب محافظ أربيل، بحسب البيان، عن "شكره للقنصل العام الإيراني وفريق القنصلية الإيرانية في أربيل وإدارة العلاقات بين الإقليم وإيران"، مشيداً بـ"تنظيم الزيارة والتحضيرات الجيدة لها، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية".

كما أكد الجانبان، ارتياحهما لنتائج الزيارة والمستوى المتقدم للعلاقات بين محافظات الإقليم والمحافظات الإيرانية، مجددين دعمهما لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين ناقشا الترتيبات السنوية التي تقوم بها حكومة الإقليم لاستقبال الزوار الإيرانيين المتجهين إلى العتبات المقدسة في العراق عبر إقليم كوردستان".

في حين، أوضح محافظ أربيل، أن "لجنة عليا أكملت جميع الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات للزوار خلال هذا العام".

وفي ختام اللقاء، عبّر القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن "شكره لمحافظة أربيل وإدارتها على الدعم والتنسيق والتسهيلات المقدمة للقنصلية الإيرانية خلال السنوات الماضية".