خلال لقاء بارزاني مع سفيرها.. رغبة بحرينية لافتتاح قنصلية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أبدت مملكة البحرين، يوم الاثنين، رغبتها بافتتاح قنصلية عامة لها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل والمنامة وبالعكس.

وجاء في بيان لمقر إقامة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم، في مصيف صلاح الدين، سفير مملكة البحرين لدى العراق خالد أحمد المنصور، وتم خلال اللقاء، تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية وآخر المستجدات على مستوى المنطقة والعراق، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وأشار البيان إلى أن السفير البحريني عبر عن شكره وتقديره لدور بارزاني ومكانته وحكمته في إدارة إقليم كوردستان، مشيداً بالمكانة القوية التي يتمتع بها الإقليم.

وأضاف البيان أن المنصور جدد دعم حكومة البحرين لإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن الخطوط الجوية البحرينية ستبدأ قريباً تسيير رحلات مباشرة من العاصمة المنامة إلى أربيل.

وتابع البيان أن المنصور كشف عن مساعٍ لافتتاح قنصلية بحرينية في أربيل مستقبلاً، في إطار العمل المتواصل بغية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والبحرين.