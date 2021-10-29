خلال أقل من 24 .. تسجيل ثاني حالة قتل طعنا بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والإتصالات في مديرية صحة قضاء جمجمال يوم الجمعة نقل جثة رجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى القضاء بعد العثور عليها ميتا بواسطة تلقيه طعنات بسكين.

وحسب بيان صادر عن مديرية الصحة في جمجمال فإن المجنى عليه يبلغ من العمر 36 عاما تم العثور على جثته في ناحية "تكية" وقد تلقى طعنات بسكين.

ونوه البيان إلى أنه وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وهذه ثاني حادثة قتل تسجل في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية فقد أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل العثور على جثة سيدة في بداية العقد الرابع من العمر داخل منزلها قُتلت من خلال طعنها بسكين.