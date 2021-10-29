سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال أقل من 24 .. تسجيل ثاني حالة قتل طعنا بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-29T08:43:54+0000
خلال أقل من 24 .. تسجيل ثاني حالة قتل طعنا بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والإتصالات في مديرية صحة قضاء جمجمال يوم الجمعة نقل جثة رجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى القضاء بعد العثور عليها ميتا بواسطة تلقيه طعنات بسكين.

وحسب بيان صادر عن مديرية الصحة في جمجمال فإن المجنى عليه يبلغ من العمر 36 عاما تم العثور على جثته في ناحية "تكية" وقد تلقى طعنات بسكين.

ونوه البيان إلى أنه وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وهذه ثاني حادثة قتل تسجل في إقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية فقد أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل العثور على جثة سيدة في بداية العقد الرابع من العمر داخل منزلها قُتلت من خلال طعنها بسكين.

related

عمال بناء يجهزون على مسن ويسرقون سيارته بالسليمانية

Date: 2021-06-11 08:37:32
عمال بناء يجهزون على مسن ويسرقون سيارته بالسليمانية

حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

Date: 2020-11-26 08:18:09
حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

السليمانية .. العثور على جثة امرأة قُتلت بإطلاقات نارية وأُحرقت جثمانها

Date: 2021-06-11 12:30:17
السليمانية .. العثور على جثة امرأة قُتلت بإطلاقات نارية وأُحرقت جثمانها

العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-03-28 07:44:52
العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

قتيل وجريح في حصيلة أولية لنزاع مسلح بين عائلتين في السليمانية

Date: 2020-02-25 19:57:06
قتيل وجريح في حصيلة أولية لنزاع مسلح بين عائلتين في السليمانية

العثور على فتاة مقتولة وسط السليمانية

Date: 2020-04-27 12:01:10
العثور على فتاة مقتولة وسط السليمانية

القبض على قاتل عنصر بحزب العمال في السليمانية ومكافحة الأرهاب تؤكد حفظ أمن المدينة

Date: 2021-09-18 06:33:06
القبض على قاتل عنصر بحزب العمال في السليمانية ومكافحة الأرهاب تؤكد حفظ أمن المدينة

رجل يقتل ابنتيه في محافظة السليمانية

Date: 2020-09-09 08:00:43
رجل يقتل ابنتيه في محافظة السليمانية