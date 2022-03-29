خلال أقل من 10 أيام .. وفاة متقاعد ثالث في طوابير انتظار تسلم الرواتب بالسليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية طوارئ السليمانية، اليوم الثلاثاء، وفاة متقاعد أثناء انتظاره في طابور لتسلم الرواتب.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن صباح هذا اليوم فارق احد المتقاعدين حياته في طوابير تسلم الراتب التقاعدي لشهر شباط المنصرم.

وبيّن أن المتقاعد الذي توفي صباح اليوم يبلغ من العمر (81) عاما وقد توفي في طوابير مصرف "باخان" في السليمانية.

وصباح يوم الاحد العشرين من شهر آذار/مارس الجاري، اعلنت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية، وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة.

وكشفت صحة محافظة السليمانية، في حينها، اسباب وفاتهما، وقال سامان لطيف المتحدث باسم الصحة خلال مؤتمر صحفي، إن "تقرير الطب العدلي في السليمانية بين أن أسباب وفاة المتقاعدين هو "نوبة قلبية".

وبعث مجلس محافظة السليمانية، والقائممقامية، والمديرية العامة لفرع السليمانية للبنك المركزي للإقليم، يوم السبت 27 من شهر آذار/مارس الجاري، مجموعة توصيات إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان من أجل إيجاد حل سريع وطويل الأمد لمشكلة المتقاعدين.

ووفقا لإحدى التوصيات طالبت تلك الجهات بتوفير مكان مناسب للمتقاعدين خلال انتظارهم لتلقي رواتبهم.