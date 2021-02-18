خلال أقل من أسبوعين .. تفكيك ثاني شبكة للدعارة في أربيل

شفق نيوز/ أفصحت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس عن تفكيك شبكة للدعارة معظم أفرادها من النساء.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد هوكر عزيز في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة وبعد التحري والمتابعة الدقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة تمارس الدعارة في أربيل تتألف من 11 شخصا ثماني نساء، وثلاثة رجال.

وأضاف أن أعمار أفراد المجموعة تتراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاما، وهم ليسوا من أهالي أربيل، وقدموا من أماكن من خارج إقليم كوردستان، مشيرا إلى إحالتهم إلى القضاء لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وكشفت مديرية شرطة أربيل، في الخامس من شهر شباط الجاري تفكيكها شبكة دعارة واعتقال أفرادها الذين يقومون بجلب نساء لعاصمة الإقليم من باقي مناطق العراق.

وقال المتحدث في حينها لوكالة شفق نيوز، "ألقينا القبض على مجموعة مؤلفة من 7 اشخاص؛ 4 رجال و3 نساء جميعهم من خارج اقليم كوردستان، أحدهم سوري الجنسية والبقية عراقيون، بتهمة البغاء".