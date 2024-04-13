خلال عطلة عيد الفطر.. نحو 70 ألف سائح يزورون اربيل

شفق نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في اربيل يوم السبت، أن نحو 70 ألف سائح زاروا المحافظة خلال عطلة عيد الفطر.

وقالت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "خلال أيام عطلة عيد الفطر استقبلت مدينة اربيل 69 ألفا و499 سائحا حيث تم تقديم الخدمات لهم في السيطرات والاماكن السياحية من قبل اللجان المختصة".

واضافت انه "خلال ايام العيد سجلت اربيل 30 جريمة مختلفة و5 حوادث مرورية تسببت بمصرع شخص واصابة 20 آخرين".

وأشارت إلى "تسجيل 5 حالات حريق في حدود المحافظة والتي تسببت بأضرار مادية فقط".