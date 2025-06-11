خلال عطلة العيد.. زاخو: استقبلنا أكثر من 38 ألف سائح (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة سياحة إدارة زاخو، يوم الأربعاء، نجاح خطتها لاستقبال السائحين خلال عطلة عيد الأضحى، فيما كشفت عن استقبالها أكثر من 38 ألف سائح.

وقال المتحدث باسم الدائرة، بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 38,500 سائح قدموا خلال الاربعة أيام الماضية، حيث بلغ عدد السياح القادمين من محافظات العراق 22 ألف سائح، ومن داخل إقليم كوردستان 15 ألف سائح، بالإضافة الى أكثر من 1200 سائح من خارج العراق".

وأضاف أن "دائرة السياحة وضعت خطة مسبقة لاستقبال السياح خلال أيام العيد، وتمكنت من تحقيق النجاح بفضل الجهود المبذولة والتعاون مع الجهات الاخرى"، مبينا أن "زاخو تحتوي على مواقع سياحية متنوعة مثل مصيف شرانش وبرخ وصوريا وكهف بهير بالاضافة إلى مناطق أخرى، التي شهدت ازدحاماً بالسياح خلال فترة العيد".

وتحدث عدد من السائحين لوكالة شفق نيوز، حيث تقول سناء حسين، القادمة من بغداد مع عائلتها، إن "زاخو مدينة جميلة وفيها تطور سياحي كبير، نحن نشعر بالسعادة هنا، حيث اننا هربنا من حرارة بغداد لنستمتع بالاجواء الجميلة".

بينما أشار عباس فاضل، وهو من أهالي البصرة، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الاجواء في زاخو جميلة ورائعة والمياه باردة في الكهف، ولكن هناك نقص في بعض المواقع السياحة، نأمل ان يتم التركيز على تحسينها خاصة الطرق المؤدية لها".