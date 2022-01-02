خلال عام.. 1700 طلاق و584 حالة صلح في كوردستان

شفق نيوز/ كشف اتحاد علماء الدين الإسلامي، في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن مجموع حالات الطلاق التي سجلت في الإقليم خلال العام 2021 الماضي.

وأوضح الاتحاد، في جدول لمجمل نشاطاته التي وثقها خلال العام الماضي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 1700 حالة طلاق، جرى تسجيلها العام الماضي".

ووفقا لإحصاءات اتحاد علماء الدين في كوردستان، تم رصد "584 حالة صلح عن طريقه، فضلاً عن معالجة خمسة آلاف و590 ملفاً مختلفا في المجالات (الاجتماعية، المعاملاتية، الميراثية، والأسرية)".

ونوه الاتحاد، إلى "مساعدة 461 رجل دين (من الأئمة والخطباء)، ووفاة 74 رجلاً، قضى 47 منهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا".