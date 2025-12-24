خلال عام واحد.."روناکي" يخفض استهلاك الكهرباء في السليمانية بنسبة 42%

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية السيطرة وتوزيع كهرباء السليمانية، يوم الأربعاء، تسجيل انخفاض ملحوظ في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 42% خلال عام واحد، وذلك عقب تنفيذ مشروع "روناکي".

وقال مدير السيطرة وتوزيع كهرباء السليمانية، غالب محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الطلب الإجمالي على استهلاك الكهرباء خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2024 بلغ نحو 1912 ميغاواط".

وأضاف أن "الطلب على الكهرباء خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، وبعد تنفيذ مشروع (روناکي)، انخفض إلى 1107 ميغاواط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 42% في حجم الطلب".

وأشار إلى أن "المناطق المشمولة ضمن مشروع (روناکي) تمتعت بتجهيز كهربائي مستمر بلغ بمعدله 14 ساعة يومياً خلال الشهر نفسه".

وحول أسباب انخفاض الطلب، أوضح مدير السيطرة وتوزيع كهرباء السليمانية، أن "المواطنين أصبحوا أكثر وعياً ومسؤولية في استخدام الطاقة الكهربائية، ما أسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب"، لافتاً إلى أن "استمرار تجهيز الكهرباء يسهم في استقرار منظومة وشبكة الطاقة، ويؤدي بدوره إلى خفض معدلات الاستهلاك".

وأكد أن "هذه المؤشرات تعكس أثراً إيجابياً لمشروع (روناکي) في تحسين إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك داخل المحافظة".