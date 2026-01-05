خلال عام.. ضبط 559 طناً من الأغذية الفاسدة وإغلاق 160 منشأة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الرقابة التجارية في محافظة أربيل، يوم الاثنين، حصيلة نشاطاتها خلال العام الماضي 2025، مؤكدة ضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإغلاق عشرات المحال والمخازن المخالفة.

وقال مدير الرقابة التجارية في أربيل، هوكر علي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اللجان المتخصصة نفذت خلال العام المنصرم 14 ألفاً و20 زيارة تفتيشية شملت الأسواق، ومراكز التبادل التجاري، والمستودعات، والمحال التجارية في عموم المحافظة".

وأضاف أن "هذه الجولات أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، أدت إلى فرض غرامات مالية بحق 1619 موقعاً تجارياً لعدم التزامها بالإرشادات والتعليمات الرسمية"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الصارمة شملت إغلاق 160 موقعاً مخالفاً بشكل كامل".

وأشار علي، إلى أن "إجمالي الغرامات المالية التي تم تحصيلها من المخالفين بلغت 358 مليوناً و956 ألف دينار عراقي"، لافتاً إلى "ضبط وإتلاف 559 طناً من المواد والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري".

وعلى صعيد الإجراءات القانونية، كشف مدير الرقابة التجارية عن "إحالة 28 قضية إلى المحاكم المختصة، جرى حسم 17 قضية منها حتى الآن، فيما لا تزال الملفات الأخرى قيد النظر القضائي".

وبشأن الأمن الغذائي، لفت علي، إلى "توزيع 5 ملايين و88 ألف لتر من الغاز السائل على الأفران والمخابز، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار رغيف الخبز والصمون وتخفيف العبء عن المواطنين".

أما فيما يخص قطاع الدواجن، فأوضح المسؤول المحلي، أن "محافظة أربيل تضم 21 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة، حيث يتم تخصيص 50% من الإنتاج للاكتفاء الذاتي المحلي، بينما يتم تصدير الـ 50% المتبقية إلى محافظات وسط وجنوب العراق"، مؤكداً "إرسال مليون و724 ألف كرتونة بيض إلى تلك المحافظات خلال العام الماضي".