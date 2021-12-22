سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال عام.. اسايش گرميان تطيح بـ279 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والمخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-22T10:49:03+0000
خلال عام.. اسايش گرميان تطيح بـ279 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والمخدرات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش گرميان، يوم الاربعاء، عن احصائية للنشاطات والفعاليات لمنتسبي المديرية في العام 2021، مشيرة الى الإطاحة بـ279 شخصاً بتهم مختلفة ابرزها الإرهاب والمخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية القت القبض على ٢٧٩ شخصا على خلفية اصدار أوامر قضائية بحقهم بتهم ( المخدرات والسرقة والقتل والإرهاب والاتجار بالسلاح وغيرها).

واضافت، "تم اعتقال ٧٣ متهما بتهم التعاطي والاتجار بالمخدرات بينهم ٦١ متهما يحملون الجنسية العراقية و١٢ ممن يحملون الجنسية الإيرانية، كما تم معهم ضبط كميات من ( الحشيش والكريستال والترياق والحبوب المخدرة)، وقد تمت محاكمة ٢٧ منهم بعد اكتمال التحقيق وثبوت الادلة القضائية بحقهم، و ٢٤ منهم لحد الان في طور التحقيق و٢٢ منهم تم اطلاق سراحه بكفالة أو بغلق القضية".

واشار البيان إلى أن "٢٠٦ آخرين تم اعتقالهم بتهم ( الإرهاب والقتل والفساد والاتجار بالسلاح والسرقة وغيرها)، بينهم ٣٢ متهما بتهم الإرهاب ٩ منهم تمت محاكمتهم و١٠ منهم تمت احالة أوراقهم التحقيقية للقضاء والإفراج عن ١٣ منهم".

وتابع البيان "إضافة إلى تلك النشاطات فقد شاركت قوات الاسايش في العمليات العسكرية في تنظيف المناطق المجاورة والمحاذية لإدارة كرميان فضلا عن الحفاظ على الأمن في حدود إدارة گرميان".

related

منطقة بكوردستان تؤشر انخفاضاً "كبيراً" بإصابات كورونا

Date: 2020-07-25 19:28:52
منطقة بكوردستان تؤشر انخفاضاً "كبيراً" بإصابات كورونا

انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش بأطراف إقليم كوردستان .. صور

Date: 2021-12-08 05:25:34
انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش بأطراف إقليم كوردستان .. صور

اغلاق 17 مخبزاً وفرناً في كلار بسبب الأكياس الورقية

Date: 2019-07-01 22:06:14
اغلاق 17 مخبزاً وفرناً في كلار بسبب الأكياس الورقية

سرقة 180 ألف دولار من شركة إستثمارية في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-04 07:57:43
سرقة 180 ألف دولار من شركة إستثمارية في إقليم كوردستان

"الأسايش" تعتقل 4 عناصر من داعش في دير الزور

Date: 2021-05-08 06:08:57
"الأسايش" تعتقل 4 عناصر من داعش في دير الزور

شاب ينتحر شنقا في محل عمله بمنطقة في اقليم كوردستان

Date: 2019-09-23 11:13:15
شاب ينتحر شنقا في محل عمله بمنطقة في اقليم كوردستان

كرميان تحتفل بيوم بيئتها بغرس 15 ألف شجرة مع دعوات لهواء نظيف وغذاء صحي

Date: 2021-10-05 10:40:05
كرميان تحتفل بيوم بيئتها بغرس 15 ألف شجرة مع دعوات لهواء نظيف وغذاء صحي

إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان

Date: 2020-12-11 07:30:40
إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان