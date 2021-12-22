خلال عام.. اسايش گرميان تطيح بـ279 مطلوباً بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والمخدرات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش گرميان، يوم الاربعاء، عن احصائية للنشاطات والفعاليات لمنتسبي المديرية في العام 2021، مشيرة الى الإطاحة بـ279 شخصاً بتهم مختلفة ابرزها الإرهاب والمخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية القت القبض على ٢٧٩ شخصا على خلفية اصدار أوامر قضائية بحقهم بتهم ( المخدرات والسرقة والقتل والإرهاب والاتجار بالسلاح وغيرها).

واضافت، "تم اعتقال ٧٣ متهما بتهم التعاطي والاتجار بالمخدرات بينهم ٦١ متهما يحملون الجنسية العراقية و١٢ ممن يحملون الجنسية الإيرانية، كما تم معهم ضبط كميات من ( الحشيش والكريستال والترياق والحبوب المخدرة)، وقد تمت محاكمة ٢٧ منهم بعد اكتمال التحقيق وثبوت الادلة القضائية بحقهم، و ٢٤ منهم لحد الان في طور التحقيق و٢٢ منهم تم اطلاق سراحه بكفالة أو بغلق القضية".

واشار البيان إلى أن "٢٠٦ آخرين تم اعتقالهم بتهم ( الإرهاب والقتل والفساد والاتجار بالسلاح والسرقة وغيرها)، بينهم ٣٢ متهما بتهم الإرهاب ٩ منهم تمت محاكمتهم و١٠ منهم تمت احالة أوراقهم التحقيقية للقضاء والإفراج عن ١٣ منهم".

وتابع البيان "إضافة إلى تلك النشاطات فقد شاركت قوات الاسايش في العمليات العسكرية في تنظيف المناطق المجاورة والمحاذية لإدارة كرميان فضلا عن الحفاظ على الأمن في حدود إدارة گرميان".