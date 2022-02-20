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خلال شهر واحد.. 34 ألف سائح دخلوا قضاء العمادية بدهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-20T09:24:17+0000
خلال شهر واحد.. 34 ألف سائح دخلوا قضاء العمادية بدهوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، يوم الاحد، ان عدد السائحين الذين توافدوا الى القضاء وصل الى 34 الف سائح خلال شهر واحد.

وقال مسؤول إعلام سياحة العمادية حكمت عابد لوكالة شفق نيوز، إن "34 الف سائح توافدوا الى المواقع السياحية في قضاء العمادية خلال شهر كانون الثاني الماضي"، موضحا أن "غالبية السائحين من وسط وجنوب العراق".

واشار الى "وجود العديد من المواقع السياحة في القضاء الا ان الظروف الامنية في بعض المناطق تحول دون وصول السائحين اليها بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

وأكد مسؤول اعلام سياحة العمادية أن "15 موقعاً سياحياً مؤهلاً لاستقبال السائحين".

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