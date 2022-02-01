خلال شهر .. القوات الإيرانية تقتل وتصيب 18 عتّالاً كوردياً

شفق نيوز/ ذكرت منظمة "هـنگاو" لحقوق الإنسان في كوردستان إيران يوم الثلاثاء أن القوات الإيرانية قتلت وأصابت 18 عتالا وعاملا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة فإن ما لا يقل عن 18 عتالا وعاملا قتلوا واصيبوا بنيران مباشرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية في حدود كوردستان.

وأشار التقرير إلى أن عتالين اثنين قُتلا واصيب 13 عتالا وعاملا بجروح مع فقدان أثر ثلاثة عتالين من أهالي مدينة "أرومية" منذ قرابة 20 يوما.

وكانت لمحافظة كرماشان حصة الأسد من بين باقي المحافظات الكوردستانية في إيران من حيث عدد الضحايا حيث قُتل وأُصيب 10 عتالين من هذه المحافظة.

ويلجأ العديد من سكان كوردستان ايران القاطنين في المناطق الحدودية، للعمل في مجال نقل البضائع التجارية على الحدود بواسطة حملها على ظهورهم، و بشكل غير شرعي "تهريب" في سبيل تحصيل لقمة العيش.

ويسجل سنويا العديد من الوفيات والاصابات بين صفوف العتالين في كوردستان ايران جراء الحوادث التي يتعرضون لها في ممارسة هذا العمل الصعب الذي يضطرون اليه بسبب البطالة وسوء الاوضاع المعيشية التي يعانون منها.