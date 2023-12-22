خلال شهر.. القبض على 15 تاجرا للمخدرات في أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش اربيل يوم الجمعة، القاء القبض على 15 شخصا بتهمة تجارة المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قواتها و بعد التحقيق وجمع المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على 15 شخصا بتهمة تجارة المواد المخدرة خلال شهر واحد".

وأضافت أنه "أثناء عملية إلقاء القبض، تمكنت قوات الاسايش من ضبط كميات من المواد المخدرة من نوع (حشيش وحبوب ترامادول و الترياق والهيروئين والكريستال) إضافة الى اسلحة غير مرخصة و معدات خاصة بالقياس ووزن المواد المخدرة".