خلال شهر.. السليمانية تغلق 74 محلاً و"تدمر" أماكن بيع المواشي لمخالفتها الضوابط

شفق نيوز / أعلنت قائممقامية السليمانية، اليوم الخميس، قيام لجان المتابعة المشتركة بإغلاق 74 محلاً وموقعاً تجارياً مخالفة للضوابط والإجراءات وتغريم نحو 650 أخرى، مبينة أنها استحصلت أكثر من 18 مليون دينار من غرامات المخالفين.

في حين اشارت اللجان المشتركة إلى "تدمير ورفع" أماكن ذبح المواشي بطريقة "غير مشروعة".

وقالت ادارة القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجان المراقبة المشتركة أجرت 8217 زيارة للأسواق والأماكن العامة، وتم إغلاق 74 مكاناً مخالفاً خلال شهر حزيران الماضي، وإصدار غرامات مالية لـ 649 مكاناً بسبب مخالفتها للضوابط والإجراءات، فيما تم تحذير 500 موقع للالتزام بالإرشادات".

وأضاف البيان أن "كمية المواد منتهية الصلاحية التي ضبطتها اللجان المشتركة في المخازن والأسواق بلغت 19 ألفاً و 898 كيلوغراماً، وكانت مجموع الغرامات 18 مليوناً و 100 ألف دينار".

من جهتها؛ أعلنت اللجان المشتركة في السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "دمرت ورفعت جميع الأماكن التي يتم فيها ذبح الحيوانات بطريقة غير مشروعة وذلك نظراً لخطر انتشار وباء الحمى النزفية".

وأضاف البيان ان "الحملة تمت بمساعدة القوات الامنية في السليمانية"، مبينة أنه "تم إبلاغ أصحاب الأماكن والعاملين فيها في وقت سابق بأن يتم الذبح في المسالخ الحكومية، إلا أنهم استمروا في الانتهاك، فاضطررنا إلى ذلك حماية للصحة العامة".

وكان عدد من أصحاب الأغنام والمواشي في السليمانية طالبوا، اليوم الخميس، بالسماح لهم بذبح "أضاحي العيد" خارج المسالخ الرسمية مع الالتزام بالتعليمات الرسمية منعا لتفشي مرض الحمى النزفية، ومراعاة للحالة المادية، وعدم اكتظاظ المسالخ المحددة باللحوم، فيما رد مسؤولو لجان المراقبة على اللحوم بـ"منع ومحاسبة" المخالفين لقراراتها.

وكانت اللجنة الامنية قد أكدت خلال وضع خطة عيد الاضحى على وجوب أن يكون مسلخ السليمانية مستمراً بالعمل خلال أيام العيد، ليتمكن المواطنون من ذبح الاضاحي فيه، على أن يكون الذبح وفق تعليمات مديرية البيطرة في السليمانية واجراء الفحوص البيطرية للأضاحي قبل الذبح، وكذلك إجراء الفحوص البيطرية للحوم الاضاحي، بالاضافة الى منع بيع وذبح المواشي خارج المذابح الرسمية، فيما هددت أي شخص يخالف التعليمات بمواجهة المساءلة القانونية.