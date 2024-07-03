خلال أشهر.. الجفاف يصيب 20 بئراً لمياه الشرب في أربيل

شفق نيوز/ جفت 20 بئراً لمياه الشرب في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، خلال العام 2024 وحده، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.

وقال مدير مياه أربيل، المهندس رابر حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية تعتزم استبدال 25 بئراً جديدة بنهاية العام الحالي".

وأضاف حسين، أن معظم آبار مياه الشرب في أربيل تتمتع الآن بوحدتين كهربائيتين، مولدات الحي والكهرباء الوطنية.

وعلى الرغم من وجود ثلاثة مشاريع مياه في أربيل، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى توفير المزيد من المياه، لأن المواطنين عند الضرورة لا يتوقفون عن إنفاق المياه، وإلا فإن المياه الموردة لأربيل أكثر من سكانها، بحسب محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وقال خوشناو: "في المستقبل القريب، سيتم تنفيذ مشروع استراتيجي كبير مثل مشروع الطوارئ في أربيل لتوفير مياه الشرب التي ستضمن إمدادات المياه لمدة 20 إلى 30 سنة القادمة".