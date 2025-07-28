خلال شهرين.. كوردستان يضيف 15 ألف متقاعد جديد

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر مطّلع في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، بأنه تم إدخال قرابة 15 ألف متقاعد جديد إلى قوائم صرف الرواتب لشهري حزيران وتموز 2025، وسيُصرف لهم راتب ستة إلى سبعة أشهر دفعة واحدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أنجزت قرابة 15 ألف معاملة تقاعد جديدة، وأُدرج أصحابها ضمن قوائم رواتب شهري حزيران/ يونيو، وتموز: يوليو، تمهيداً لصرف الرواتب المتأخرة لهم مجتمعة".

وأضاف أن "من بين هؤلاء من بدأت معاملاتهم منذ شهر شباط الماضي، وقد تجاوز عدد من صُرفت لهم رواتب شهر أيار فقط حاجز 5 آلاف مستفيد، حيث تم صرف رواتب خمسة أشهر دفعة واحدة".

وأوضح المصدر أن "من أُدرجوا في قوائم شهر حزيران سيستلمون ستة رواتب مجتمعة، أما من أُدرجوا في قوائم تموز فسيحصلون على سبعة رواتب دفعة واحدة"، مشيراً إلى أن "بعض الدوائر لم ترسل بعد المعاملات الخاصة بالموظفين الذين صدرت قرارات تقاعدهم".

وبيّن المصدر أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي رقم (9) لسنة 2014، الذي بدأ تنفيذه مطلع العام الجاري في الإقليم، وينص على إحالة الموظفين إلى التقاعد عند إتمام سنّ الستين، في حين كان العمل سابقاً في إقليم كوردستان يتم بإحالة الموظف إلى التقاعد عند سن 63 عاماً".