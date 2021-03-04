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خلال سنة واحدة .. إنتحار أكثر من 100 امرأة في كوردستان إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-04T10:21:28+0000
خلال سنة واحدة .. إنتحار أكثر من 100 امرأة في كوردستان إيران

شفق نيوز/ ذكر تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان "هنكاو" أن أكثر من 100 امرأة أقدمن على الانتحار خلال العام الماضي في مناطق كوردستان إيران ليرتفع معدل حالات الانتحار مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه منذ آذار مارس العام 2020 ولغاية الشهر ذاته من العام 2021 انتحرت قرابة 108 من النساء انتحرن، وأن من مجموع هذه الحالات 28% أعمارهم أقل من 18 عاما ومن هذا المجموع ايضا 10 أعمارهن أقل من 15 عاما.

ووفقا للتقرير فإن محافظة سنة سجلت أعلى معدل بـ 81 حالة انتحار بنسبة 75 بالمئة بسبب الخلافات العائلية، وخلال تلك المدة انتحرت ما لا يقل عن أربع نساء بسبب إجبارهن على الزواج من قبل أسرهن. 

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