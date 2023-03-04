خلال ستة أشهر.. برلمان كوردستان يقر 6 قوانين فقط

شفق نيوز / أعلن معهد التربية والتنمية الخاص بمتابعة أعمال المؤسسات الحكومية (IAP) في إقليم كوردستان، يوم السبت، إقرار برلمان كوردستان خلال الأشهر الستة الماضية، ستة قوانين فقط، فيما لم يشارك (10) أعضاء من البرلمان بأي مداخلة.

وذكرت عضو المعهد، رواناگه فايق، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "تقرير المعهد لمتابعة عمل برلمان كوردستان، خلال الأشهر الستة الماضية، أظهر إقرار (6) قوانين فقط، (5) منها لم ينشر لغاية الآن في جريدة وقائع كوردستان".

وأضافت فايق، أن "كل قوانين المجلس شابها إشكاليات من حيث الشكل والمضمون، ولم تكن وفقا لما يتطلع إليه مواطنو الإقليم"، مشيرة إلى أن "(10) أعضاء من برلمان الإقليم، لم يبدوا أي مشاركة ولو بكلمة واحدة خلال الفترة المذكورة".